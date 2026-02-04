В Видном пациентке удалили восемь кист с волосами и жиром внутри

04 февраля 2026, 16:08

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Врачи Видновского перинатального центра избавили пациентку от восьми кист, внутри которых были волосы и жир. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Дермоидные кисты яичника у 25-летней пациентки обнаружили во время профилактического ультразвукового исследования. Это доброкачественные врождённые опухоли, представляющие собой плотные капсулы. Внутри обычно содержатся различные ткани – волосы, жир, кости и даже зубы.



Врачам пришлось проводить магнитно-резонансную томографию, а затем делать операцию.



«Такие кисты крайне редко встречается у молодых женщин. Чаще всего обнаруживаем одно – два образования, а здесь сразу восемь. Мы удалили их лапароскопическим методом, через небольшие проколы. Всё прошло успешно, репродуктивные органы сохранены», – отметил заведующий гинекологическим отделением Николай Соваев.