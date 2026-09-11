Число ИИ-решений на портале «Цифровой регион» перевалило за 490
На портале «Цифровой регион» с начала сентября появилось шесть новых ИИ-решений в сфере безопасности, здравоохранения, городской среды и ЖКХ, госуправления и образования. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Новые ИИ-проекты будут решать такие задачи, как выявление бездомных животных, поиск патологий на медицинских изображениях, их описание и интерпретация, ответы на обращения, маршрутизация обращений и управление записью на получение услуг, противодействие мошенникам, выявление фейков и противоправных действий.
По одному решению на портал представлено от Ленинградской и Ивановской областей, Краснодарского и Хабаровского краёв; два – от Ямало‑Ненецкого автономного округа.
Теперь «Цифровой регион» включает уже 491 ИИ-решение от 74 регионов страны. Желающие могут изучить их и подать заявку на внедрение.
По одному решению на портал представлено от Ленинградской и Ивановской областей, Краснодарского и Хабаровского краёв; два – от Ямало‑Ненецкого автономного округа.
Теперь «Цифровой регион» включает уже 491 ИИ-решение от 74 регионов страны. Желающие могут изучить их и подать заявку на внедрение.