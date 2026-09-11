Число ИИ-решений на портале «Цифровой регион» перевалило за 490

11 сентября 2026, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

На портале «Цифровой регион» с начала сентября появилось шесть новых ИИ-решений в сфере безопасности, здравоохранения, городской среды и ЖКХ, госуправления и образования. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





