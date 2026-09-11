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Нарколог из Луховиц объяснил необходимость профилактики алкоголизма у подростков

оригинал А. Скунцев (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Безопасных доз алкоголя не существует. Даже умеренное, но регулярное употребление спиртного оказывает пагубное воздействие, предупредил врач-психиатр-нарколог Луховицкой больницы Александр Скунцев.



Медик назвал алкоголь фактором риска более чем 200 заболеваний, в том числе болезней печени, сердца, пищеварительной системы, а также психических расстройств.

«Любое систематическое употребление алкоголя, даже раз в неделю, можно считать зависимостью. В самых тяжёлых случаях, когда болезнь сформировалась, самостоятельно излечиться крайне трудно. Зачастую алкоголизм является симптомом или спутником других психических расстройств – тревоги или депрессии. Это требует обязательной помощи специалиста», – отметил Скунцев.
Специалист подчеркнул, что именно поэтому важно вести профилактическую работу с молодыми людьми и подростками, чтобы вовремя предупредить формирование вредной привычки, а не бороться с её последствиями.

Уроки здоровья входят в цикл профилактических занятий, которые специалисты Луховицкой больницы проводят в школах и техникумах на протяжении всего учебного года.

11 сентября отмечают Всероссийский День трезвости. Цель – привлечь внимание к серьёзным рискам для здоровья и общества, связанным с употреблением спиртного.
Лора Луганская

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