Нарколог из Луховиц объяснил необходимость профилактики алкоголизма у подростков

11 сентября 2026, 21:30

оригинал А. Скунцев (Фото: пресс-служба Минздрава МО)

Безопасных доз алкоголя не существует. Даже умеренное, но регулярное употребление спиртного оказывает пагубное воздействие, предупредил врач-психиатр-нарколог Луховицкой больницы Александр Скунцев.





Медик назвал алкоголь фактором риска более чем 200 заболеваний, в том числе болезней печени, сердца, пищеварительной системы, а также психических расстройств.

«Любое систематическое употребление алкоголя, даже раз в неделю, можно считать зависимостью. В самых тяжёлых случаях, когда болезнь сформировалась, самостоятельно излечиться крайне трудно. Зачастую алкоголизм является симптомом или спутником других психических расстройств – тревоги или депрессии. Это требует обязательной помощи специалиста», – отметил Скунцев.