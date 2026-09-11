В Подмосковье стартует акция по утилизации электронного мусора

11 сентября 2026, 21:49

оригинал Фото: пресс-служба Минимущества МО

14 сентября в Московской области стартует проект по цивилизованному избавлению от старых электроприборов. Это очередной этап экологической программы «Школа утилизации: электроника», сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.