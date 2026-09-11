В Подмосковье стартует акция по утилизации электронного мусора
14 сентября в Московской области стартует проект по цивилизованному избавлению от старых электроприборов. Это очередной этап экологической программы «Школа утилизации: электроника», сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений Московской области.
Ближайшие акции состоятся в Шатуре, Орехово-Зуеве, Балашихе, Реутове, Электростали, Павловском Посаде, Люберцах Богородском, Лосино-Петровском и в Звёздном городке. За инициативу отвечает Фонд рационального природопользования.
С января по май жители и организации региона уже передали на переработку 150 тонн старых гаджетов и бытовых устройств.
Процесс выстроен просто. Муниципалитет совместно с активистами определяет время и место временного накопления. В назначенный день специалисты фонда бесплатно забирают партию электроники.
Груз отправляют на производство, где под контролем специалистов приборы разбирают до винтика. Каждая деталь уходит во вторичный оборот по регламентам безопасности. При этом коммерческим предприятиям утилизация обходится всего в один рубль.
Особое внимание организаторы уделяют учебным и дошкольным заведениям. Для их директоров разработали чёткий алгоритм действий. Он доступен на сайте.
Ограничение состоит в том, что школы могут сдавать технику только в период занятий. Летом склады учебных заведений закрыты для вывоза.
Проект принимает практически весь спектр электроприборов – от компьютеров и электроинструментов до стиральных машин, медицинской аппаратуры, кнопочных телефонов и детских интерактивных роботов.
Есть и исключения. Так, организаторы не смогут забрать устройства со знаком радиационной опасности, картриджи от принтеров и холодильную технику.
С графиком выезда можно ознакомиться на интернет-ресурсе Фонда рационального природопользования.
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