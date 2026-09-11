В Волоколамском округе обустроили ещё две народные тропы
В сёлах Спасс и Осташёво завершили обновление пешеходных дорожек, ведущих к социально значимым объектам. Об этом рассказали в пресс-службе Волоколамского муниципального округа.
Качество выполненных работ проверили глава муниципалитета Наталья Козлова и её первый заместитель Сергей Шорников.
«Программу «Пешком» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Она позволяет благоустраивать короткие маршруты, которыми люди пользуются каждый день. В этом году по этой программе приведём в порядок в нашем округе девять народных троп», – рассказала Козлова.В селе Спасс новый асфальтированный тротуар обустроили вдоль домов на улице Садовой. Этим маршрутом ежедневно пользуются местные школьники. Протяжённость пешеходной зоны – 150 метров, ширина – два метра.
Ещё одну пешеходную дорожку обустроили на улице Колхозной в селе Осташёво. По этому маршруту родители ведут детей в детсад №7, а школьники идут на занятия в начальные классы. Многие пользуются тропой по пути в местную поликлинику.
На обоих объектах сделали прочное песчано-щебёночное основание, установили бордюрный камень, уложили ровное покрытие, а по краям подсеяли газон.