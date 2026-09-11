В Волоколамском округе обустроили ещё две народные тропы

11 сентября 2026, 22:03

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м. о.

В сёлах Спасс и Осташёво завершили обновление пешеходных дорожек, ведущих к социально значимым объектам. Об этом рассказали в пресс-службе Волоколамского муниципального округа.





Качество выполненных работ проверили глава муниципалитета Наталья Козлова и её первый заместитель Сергей Шорников.

«Программу «Пешком» реализуют по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Она позволяет благоустраивать короткие маршруты, которыми люди пользуются каждый день. В этом году по этой программе приведём в порядок в нашем округе девять народных троп», – рассказала Козлова.