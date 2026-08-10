В Подмосковье тестируют автоматические штрафы за нарушения с табачными изделиями

10 августа 2026, 12:06

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Московская область участвует в пилотном проекте по внедрению механизма автоматических штрафов за нарушения правил маркировки товаров. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхозпрода региона.





Проект реализуют на базе государственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров.



Механизм таких штрафов вступит в силу с 1 сентября во всех регионах России. Нарушения станут фиксировать по данным «Честного знака», а постановления будут формироваться в электронном виде без составления протокола и без участия самого нарушителя.



Автоматическое привлечение к административной ответственности предусмотрено только по самым очевидным нарушениям, которые объективно подтверждают сведения ГИС МТ без проведения дополнительных контрольных мероприятий.

«Для бизнеса определены три ключевые категории нарушений, по которым будут применяться санкции. Первая – реализация табачной продукции участником оборота, не зарегистрированным в ГИС МТ. Если он продал через одну кассу за календарный месяц более 10 единиц маркированной продукции, ему грозит штраф в 50 000 рублей. Вторая – продажа табачной продукции с нарушением установленной розничной цены. Размер штрафа зависит от числа реализованных за сутки единиц: до 100 штук – 5000 рублей, от 101 до 1000 штук – 50 000 рублей, свыше 1000 штук – 500 тысяч рублей», – пояснили в ведомстве.