В Подмосковье камеры с ИИ обнаружили более трети всех лесных пожаров

25 июля 2025, 15:00

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

Видеомониторинг при помощи камер, подключённых к нейросети позволил с начала года выявить в Московской области 39 лесных пожаров, что составляет более трети от общего объёма возгораний на территории лесного фонда. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, передаёт пресс-служба регионального правительства.





Искусственным интеллектом оснащены 134 камеры, установленные на вышках сотовой связи. Они вращаются на 360 градусов, охватывая всю территорию.





«С начала текущего года благодаря «умным» камерам на вышках сотовой связи удалось обнаружить 39 лесных пожаров на площади более 50 гектаров — около трети от общего количества. Искусственный интеллект помогает определить точные координаты места задымления и моментально отправляет сигнал диспетчеру», — сказал Андрей Воробьёв.