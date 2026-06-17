Число малых и средних предприятий в Подмосковье превысило 491 000

17 июня 2026, 13:34

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Подмосковье достигло 491 800. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





По данным Единого реестра субъектов МСП, в регионе зарегистрировано 491 864 субъекта малого и среднего бизнеса. Свыше 132 000 из них – юрлица, включая микропредприятия, малые и средние компании. Также в Подмосковье работают свыше 359 000 индивидуальных предпринимателей.

«За последний год число субъектов малого и среднего предпринимательства в Московской области увеличилось почти на 20 000. Наша задача – создавать комфортные условия для запуска и развития предпринимательских проектов, обеспечивая компаниям доступ к финансовым и нефинансовым инструментам поддержки», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.