Подмосковье держится в лидерах среди регионов по уровню роботизации производства

15 июня 2026, 19:33

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

На подмосковных заводах работают около 10% роботов, занятых на российских предприятиях. Такие данные привела зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.





Она уточнила, что на всех российских производствах установлено порядка 20 000 роботов. 2000 из них, то есть 10% от общероссийского объема, стоят на подмосковных предприятиях.

«В прошлом году Московская область была на первом месте по этому показателю, а в этом делит первое и второе места с Санкт-Петербургом. Роботы задействованы на производствах самой разной направленности. Их применяют, например, в машиностроении и в фармацевтике. При этом по сравнению с лучшими мировыми практиками такой объём роботизации является скромным», – пояснила зампред в интервью ТАСС.