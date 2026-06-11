Около 30% всей российской косметики производят в Подмосковье

11 июня 2026, 22:16

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область занимает значимое место на косметическом рынке страны. В регионе выпускают примерно 30% всей российской продукции, сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.





В области производят средства по уходу за кожей и волосами, декоративную косметику, парфюмерию, товары для детей, косметику для салонов красоты и медицины. Некоторые предприятия работают по полному циклу – от разработки рецептур до выпуска готовой продукции.

«Сейчас около 30% всей косметики в стране производится именно в нашем регионе. Иными словами, каждая третья баночка крема на полках российских магазинов сделана в Подмосковье. У нас работает порядка 30 предприятий отрасли. Некоторые из них – лидеры российского рынка», – сказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.