Число маммографических исследований в Подмосковье выросло на 40%

15 октября 2026, 10:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Около 380 тысяч маммографических исследований провели в Московской области с начала текущего года. Это на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Маммография является лучшим инструментом для диагностики патологии молочных желез, в том числе — на самых ранних стадиях. Жительницам Подмосковья эти исследования проводят бесплатно — по полису обязательного медицинского страхования.





«Мы стремимся сделать маммографию максимально доступной. В Московской области женщины старше 40 лет могут записаться на эту диагностику самостоятельно, без направления. Мы также продолжаем оснащать наши медучреждения современной техникой и регулярно проводим Дни открытых дверей в центрах амбулаторной онкологической помощи», — рассказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.