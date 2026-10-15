В Пушкине рассказали о работе местного эндокринологического центра
Межрайонный эндокринологический центр работает на базе поликлиники №1 Пушкинского округа. О задачах, которые решает это медучреждение, рассказал заведующий эндокринологическим отделением Пушкинской больницы им. Розанова, главный внештатный эндокринолог округа Марифф Гаджиев, сообщает пресс-служба муниципалитета.
Ключевыми направлениями работы эндокринологического центра является профилактика заболеваний эндокринной системы, диагностика, назначение терапии и контроль за льготным обеспечением медикаментами.
«Сюда же входит оказание помощи пациентам с сосудистыми осложнениями диабета, профилактика и лечение синдрома диабетической стопы, диабетической нейропатии и диабетической нейроостеоартропатии. При необходимости пациентов из амбулаторного звена направляют для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи в стационары», — рассказал Гаджиев.В состав межрайонного эндокринологического центра входят кабинет эндокринолога, Школа для пациентов с сахарным диабетом, кабинет «Диабетическая стопа» и помещение для телемедицинских приёмов.