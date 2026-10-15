В Подмосковье с начала года подали около 11,5 тыс. заявок на капитальное строительство

15 октября 2026, 10:31

оригинал Фото: пресс-служба Мингосуправления МО

Около 11 500 заявлений на получение разрешения на капитальное строительство подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Услуга размещается в разделе «Бизнесу», подразделе «Земля», вкладке «Строительство».





«Для подачи заявки пользователь должен авторизоваться с помощью Единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА), заполнить электронную форму и приложить нужные документы. Файлы сразу проверяет искусственный интеллект и при обнаружении ошибки предупреждает об этом заявителя», — говорится в сообщении.