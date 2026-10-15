В Кашире отремонтировали три корпуса колледжа «Московия»

15 октября 2026, 10:43

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Капитальный ремонт трёх корпусов колледжа «Московия» — учебного, бытового и с мастерскими — завершили на Клубной улице в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.





Работы провели за счёт регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.





«В зданиях общей площадью свыше 7 100 квадратных метров заменили инженерные коммуникации и кровлю и полностью реконструировали внутренние пространства. В лабораториях и учебных аудиториях установили новую мебель и современное оборудование», — говорится в сообщении.