В Кашире отремонтировали три корпуса колледжа «Московия»
Капитальный ремонт трёх корпусов колледжа «Московия» — учебного, бытового и с мастерскими — завершили на Клубной улице в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
Работы провели за счёт регионального бюджета в рамках программы по развитию социальной инфраструктуры Подмосковья.
«В зданиях общей площадью свыше 7 100 квадратных метров заменили инженерные коммуникации и кровлю и полностью реконструировали внутренние пространства. В лабораториях и учебных аудиториях установили новую мебель и современное оборудование», — говорится в сообщении.Открыть обновлённый колледж для студентов должны в текущем году.
Ранее сообщалось, что в составе жилого комплекса «Егорово Парк» в Люберцах построили детский сад на 285 мест.