Путин наградил 17 многодетных семей из 15 регионов
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении 17 многодетных семей из 15 регионов страны. Об этом сообщается на сайте опубликования правовых актов.
Ордена «Родительская слава» были удостоены семьи Гагиевых из Ингушетии, Магомедовых из Чечни, Радиных из Калининградской области и Шмидт из Алтайского края. Также этой наградой отметили семьи еще из шести регионов.
Звание «Мать-героиня» присвоили Наталье Автаевой из Мордовии, а также жительницам Воронежской, Самарской, Владимирской и Курганской областей, а также женщине из Башкортостана. В документе отмечается, что награды присудили за большие заслуги в укреплении института семьи и воспитании детей.
Ранее сообщалось, что с 22 мая многодетные семьи, которые получают единое пособие, смогут сохранить выплату на следующий год. Это работает, даже если их среднедушевой доход немного превысит прожиточный минимум — но не более чем на десять процентов.
Читайте также: