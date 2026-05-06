В Подмосковье подали 15 тысяч заявок на присвоение статуса многодетной семьи

06 мая 2026, 11:24

Почти 15 тысяч заявлений на присвоение статуса многодетной семьи подали через портал госуслуг Московской области с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства государственного управления, информационных технологий и связи.





Льготный статус позволяет получить бесплатный проезд на общественном транспорте и посещение музеев и выставок, компенсацию на оплату жилищно-коммунальных услуг, земельный участок или выплату за него и пр.





«Услуга по присвоению статуса размещается в разделе «Семья», подразделе «Многодетным и малообеспеченным». Умный сервис, интегрированный в услугу, при заполнении электронной формы автоматически проверяет сведения обо всех детях заявителя и предоставляет их списком. Если ребёнка в списке нет, информацию о нём нужно внести самостоятельно», — говорится в сообщении.