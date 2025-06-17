Число МСП-производителей косметики в Подмосковье выросло более чем на 40%

17 июня 2025, 19:00

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Количество подмосковных предприятий малого и среднего бизнеса, производящих косметику и парфюмерию, за три года увеличилось на 42%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.





По её словам, рост числа МСП в этой сфере с начала года составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. ​



«Сегодня в Подмосковье более 330 субъектов МСП производят косметику и парфюмерию. Суммарный доход таких предприятий превышает 27 млрд рублей. В этом секторе МСП в Московской области заняты не менее 4,4 тыс. человек», – уточнила Зиновьева