Число МСП-производителей косметики в Подмосковье выросло более чем на 40%
Количество подмосковных предприятий малого и среднего бизнеса, производящих косметику и парфюмерию, за три года увеличилось на 42%. Об этом сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По её словам, рост числа МСП в этой сфере с начала года составил 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«Сегодня в Подмосковье более 330 субъектов МСП производят косметику и парфюмерию. Суммарный доход таких предприятий превышает 27 млрд рублей. В этом секторе МСП в Московской области заняты не менее 4,4 тыс. человек», – уточнила ЗиновьеваПо данным регионального Мининвеста, в России за три года число МСП-производителей косметики и парфюмерии удвоилось раза и достигло 3,2 тыс. За последний год рост составил 15%. Отмечается, что это в значительной степени связано с уходом с российского рынка западных брендов.