Под Солнечногорском начинают строительство пятой очереди промышленного парка
В индустриальном парке «Есипово» приступают к строительству пятой очереди цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Соглашение о реализации проекта министерство и компания ХСА подписали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.
«Современный формат промышленных помещений в формате Light industrial с готовой инженерной инфраструктурой и сервисным сопровождением позволят бизнесу сократить срок запуска производства. После ввода в эксплуатацию пятой очереди комплекса площадью 65 тыс. кв. м. будет создано не менее 500 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Промышленный парк в городском округе Солнечногорск с готовой инженерной и социальной инфраструктурой, комплексным управлением и цифровыми сервисами расположен в 7 км от магистрали М-11, в непосредственной близости от Ленинградского шоссе.
По данным министерства, резидентами цифрового промышленного коворкинга на территории индустриального парка «Есипово» являются как небольшие компании, так и крупные производители, представляющие разные отрасли промышленности.