Под Солнечногорском начинают строительство пятой очереди промышленного парка

16 июня 2025, 18:45

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

В индустриальном парке «Есипово» приступают к строительству пятой очереди цифрового промышленного коворкинга Industrial City. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Московской области.





Соглашение о реализации проекта министерство и компания ХСА подписали на Петербургском международном экономическом форуме в прошлом году.



«Современный формат промышленных помещений в формате Light industrial с готовой инженерной инфраструктурой и сервисным сопровождением позволят бизнесу сократить срок запуска производства. После ввода в эксплуатацию пятой очереди комплекса площадью 65 тыс. кв. м. будет создано не менее 500 рабочих мест», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.