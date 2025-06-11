На предприятии в Мытищах разработали и выпустили новый вахтовый автобус
Компания «Мытищинский приборостроительный завод» создала новое транспортное средство для перевозки грузов и пассажиров – «вахтовый автобус». Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Мининвеста.
Автобус разработан на базе грузовых габаритных шасси повышенной проходимости отечественного производства «БАЗ».
«ООО «МПЗ» выпускает автомобильную спецтехнику для нефтегазового комплекса, силовых структур, коммунального хозяйства и других отраслей. В проект по созданию «вахтового автобуса» компания вложила 5 млн рублей. Спецтранспорт станет оптимальным решением для работающих в отдалённых районах предприятий», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.Автобус может перевозить пассажиров и грузы по дорогам общего пользования, в условиях пересечённой местности и бездорожья, в сложных климатических условиях. Он отвечает высоким требованиям к надёжности и безопасности. Уникальный транспорт подмосковного производства может быть интересен предприятиям добывающей промышленности, работающим, например, в условиях крайнего Севера.