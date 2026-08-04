Число открытых вакансий в Подмосковье в 22 раза превысило количество безработных
Общее количество жителей Московской области, официально зарегистрированных как безработные, составляет в настоящее время около пяти тысяч. Им доступны более 110 тысяч вакансий. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства социального развития.
Больше всего работников требуется на производстве: заводам и фабрикам нужны тысячи различных специалистов — от людей рабочих профессий до инженеров. Второе место по открытым вакансиям занимает сфера транспорта и логистики, а третье — торговля.
«Количество вакансий в нашем регионе в 22 раза превышает число безработных. Уровень безработицы находится на минимальном показателе — 0,1%», — рассказал глава Минсоцразвития Московской области Андрей Кирюхин.Список вакансий размещается на портале «Работа России».