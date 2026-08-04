В Сергиевом Посаде сносят аварийный дом на восемь квартир

04 августа 2026, 10:32

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Двухэтажный кирпичный дом с восемью квартирами, находящийся в аварийном состоянии, сносят на улице Куликова в Сергиевом Посаде. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Дом построили 75 лет назад. Его общая площадь составляет около 495 квадратных метров.





«Обследование показало высокую степень износа здания. Проживавших там 33 человек расселили, после чего постройку внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.