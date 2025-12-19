Число отравившихся постояльцев пансионата в Видном увеличилось до 29, один погиб

19 декабря 2025, 22:00

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Число пострадавших от отравления в пансионате для пожилых людей в Ленинском городском округе выросло до 30 человек. Один из них скончался, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В больницы Московской области отправлены 27 человек.

«Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести и тяжёлое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – отметили в ведомстве.