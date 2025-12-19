Число отравившихся постояльцев пансионата в Видном увеличилось до 29, один погиб
Число пострадавших от отравления в пансионате для пожилых людей в Ленинском городском округе выросло до 30 человек. Один из них скончался, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
В больницы Московской области отправлены 27 человек.
«Медики оценивают их состояние как средней степени тяжести и тяжёлое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь», – отметили в ведомстве.Ранее сообщалось, что в частном пансионате «Долголетие», расположенном в деревне Дроздово, зафиксировали массовое заражение престарелых постояльцев острой кишечной инфекцией. 19 декабря люди обратились к медикам с жалобами на самочувствие.
По факту массового отравления возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, рассказали в Главном следственном управлении СКР по Московской области.
На месте работают следователи, криминалисты и представители Роспотребнадзора. Точную причину смерти людей установят судебно-медицинские исследования.
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления, сообщили в надзорном ведомстве. В ходе проверки установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям ответственных за организацию питания.