В Видном после массового отравления в пансионате возбудили уголовное дело

19 декабря 2025, 20:17

В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту массового отравления пожилых постояльцев пансионата в Видном.





Его будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.

«19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что постояльцы частного пансионата, расположенного в городском округе Видное, обратились с жалобами на самочувствие. В медучреждение госпитализировали 15 человек с признаками отравления, ещё три человека скончались», – рассказали в пресс-службе.