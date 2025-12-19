В Видном после массового отравления в пансионате возбудили уголовное дело
В Подмосковье возбудили уголовное дело по факту массового отравления пожилых постояльцев пансионата в Видном.
Его будут расследовать по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Московской области.
«19 декабря в экстренные службы поступила информация о том, что постояльцы частного пансионата, расположенного в городском округе Видное, обратились с жалобами на самочувствие. В медучреждение госпитализировали 15 человек с признаками отравления, ещё три человека скончались», – рассказали в пресс-службе.Там отметили, что точную причину смерти людей установят после проведения судебно-медицинских исследований.
Следователи, криминалисты и представители Роспотребнадзора работают на месте происшествия. Устанавливаются причины и обстоятельства ЧП.
Ранее в подмосковном Минздраве сообщили, что в результате отравления в пансионате в Видном пострадали 19 человек. Один из них скончался.