Прокуратура после отравления в пансионате в Видном проверит организацию питания
Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления постояльцев пансионата для пожилых людей в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
По предварительным данным, вечером 19 декабря в медучреждение с признаками отравления были госпитализированы престарелые из пансионата, расположенного в деревне Дроздово.
«Проверка поручена Видновской городской прокуратуре. В ходе неё установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям ответственных за организацию питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отмечается в сообщении.Кроме того, Видновская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.
Ранее в Главном следственном управлении СКР по Московской области сообщали, что в результате ЧП госпитализировали 15 человек с признаками отравления, ещё три скончались.
Вместе с тем в подмосковном Минздраве информировали, что от отравления скончался один человек, пострадали 18.