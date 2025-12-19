Достижения.рф

Прокуратура после отравления в пансионате в Видном проверит организацию питания

оригинал Фото: пресс-служба прокуратуры МО

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту массового отравления постояльцев пансионата для пожилых людей в Ленинском городском округе. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.



По предварительным данным, вечером 19 декабря в медучреждение с признаками отравления были госпитализированы престарелые из пансионата, расположенного в деревне Дроздово.

«Проверка поручена Видновской городской прокуратуре. В ходе неё установят все обстоятельства произошедшего, дадут оценку действиям ответственных за организацию питания. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», – отмечается в сообщении.
Кроме того, Видновская городская прокуратура взяла под контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в Главном следственном управлении СКР по Московской области сообщали, что в результате ЧП госпитализировали 15 человек с признаками отравления, ещё три скончались.

Вместе с тем в подмосковном Минздраве информировали, что от отравления скончался один человек, пострадали 18.
Лора Луганская

