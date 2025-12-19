Один человек скончался, 19 пострадали в результате отравления в пансионате Видного

19 декабря 2025, 19:56

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

19 человек, по предварительным данным, пострадали в результате отравления в пансионате в подмосковном Видном. Один из них скончался, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.





В больницы Московской области госпитализированы 15 человек.

«Их состояние оценивается как средней тяжести и тяжёлое. Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Три человека от госпитализации отказались. На месте происшествия продолжают работать медики и специалисты Роспотребнадзора. Они выявляют причины отравления и контролируют состояние других постояльцев», – отметили в пресс-службе.