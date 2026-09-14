Число подмосковных предпрофессиональных классов увеличилось на 40%
Количество предпрофессиональных классов в Московской области выросло на 40%, а число партнёров таких классов удвоилось. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.
Три из четырёх выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают в вузы на бюджетные отделения. Это результат того, что ребята определяются с профессией задолго до выпуска.
«В Московской области 10-11 профильные предпрофессиональные классы открыты в 98% школ. В них учатся свыше 65 000 старшеклассников. Ребята получают практические навыки и углублённо изучают предметы по восьми направлениям: агротехнологическое, инженерное, ИТ, медиа, медицинское, предпринимательское, психолого-педагогическое и кадетское. В этом учебном году количество таких классов выросло с 2500 до 3500. Прирост составил более 40%», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.Среди самых востребованных направлений в вузах, которые выбирают выпускники предпрофессиональных классов, – инженерное дело, медицина и IT.
В числе вузов, куда поступали выпускники, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Российский государственный аграрный университет МСХА имени К.А. Тимирязева, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова, Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».
При поступлении в вузы выпускники предпрофессиональных классов могут получить до 10 дополнительных баллов.