Число подмосковных предпрофессиональных классов увеличилось на 40%

14 сентября 2026, 22:51

оригинал Фото: пресс-служба Минобразования МО

Количество предпрофессиональных классов в Московской области выросло на 40%, а число партнёров таких классов удвоилось. Об этом сообщили в пресс-службе Минобразования региона.





Три из четырёх выпускников предпрофессиональных классов Подмосковья поступают в вузы на бюджетные отделения. Это результат того, что ребята определяются с профессией задолго до выпуска.

«В Московской области 10-11 профильные предпрофессиональные классы открыты в 98% школ. В них учатся свыше 65 000 старшеклассников. Ребята получают практические навыки и углублённо изучают предметы по восьми направлениям: агротехнологическое, инженерное, ИТ, медиа, медицинское, предпринимательское, психолого-педагогическое и кадетское. В этом учебном году количество таких классов выросло с 2500 до 3500. Прирост составил более 40%», – отметила вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.