Подмосковные аграрии представили регион на деловой миссии в Монголии

14 сентября 2026, 22:38

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

В столице Монголии Улан-Баторе прошла деловая миссия российских компаний-экспортёров продукции агропрома. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.





Миссию организовал Федеральный центр «Агроэкспорт» вместе Минсельхозом России при поддержке Торгового представительства страны в Монголии. Программа включала более 300 встреч между отечественными и монгольскими компаниями, посещение производственных и торговых площадок, выездные переговоры.

«С российской стороны в миссии участвовали более 40 компаний-поставщиков зерновой, масложировой, мясной, молочной и рыбной продукции. Приехал также производителей кондитерских изделий, алкогольных и безалкогольных напитков, кормов для животных и удобрений. Московскую область представили «Мираторг» из городского округа Домодедово и «Мясокомбинат «Павловская Слобода» из Истры», – рассказали в ведомстве.