Росгвардейцы не дали грабителю вынести сейф из частного дома в Подмосковье

14 сентября 2026, 22:03

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Одинцовского отдела вневедомственной охраны задержали грабителя, проникшего в частный дом в селе Козино. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги с охраняемого объекта в Одинцовском городском округе.

«Прибывшие на вызов правоохранители обнаружили повреждённую входную дверь и разбросанное по комнатам имущество. Проверив помещения, росгвардейцы заметили молодого человека с металлическим сейфом в руках. Как выяснилось, злоумышленник испробовал несколько способов добраться до содержимого тайника, в том числе применил инструмент для резки металла», – рассказали в пресс-службе.