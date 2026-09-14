На фестивале молодёжи развернули научные детские площадки из Подмосковья
Компания «Лебер» вместе с региональным дилером «АР Групп» представила на Международном фестивале молодёжи в Екатеринбурге научные детские площадки. Об этом сообщили в пресс-службе Мининвеста Подмосковья.
«Лебер» специализируется на производстве детских игровых и спортивных площадок. Производственные мощности компании расположены в городском округе Мытищи.
«На площадке посетители смогут провести эксперименты, познакомиться с основами химии, физики и материаловедения. Можно, например, собрать химические соединения из водорода, кислорода и углерода, изучить устройство полимеров, выработать электрический ток и пройти электрический лабиринт. Оборудование разработано «Лебером» вместе с ГК «Рики» по мотивам мультсериала «Фиксики», – рассказали в ведомстве.Международный фестиваль молодежи объединил около 10 000 участников из 190 стран. Научная детская площадка «Лебера» будет работать в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в павильоне №3 до 17 сентября.