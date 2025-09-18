Подмосковье заняло первое место в России по числу промышленных роботов
Московская область заняла первое место в России по количеству роботов, внедряемых на промышленных предприятиях. Об этом на пленарном заседании Второго международного технологического конгресса рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.
«Более 9% промышленных роботов в России работает в Подмосковье. По информации Росстата, в прошлом году предприятия Московской области использовали в работе свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Сегодня подмосковная промышленность лидирует по уровню роботизации. Для стимулирования этих процессов в регионе целевые программы поддержки, которые введут в ближайшее время», – пояснила Зиновьева.Так, в октябре этого года для производителей промышленных роботов будет доступна льготная аренда промышленных помещений в государственных индустриальных парках области по программе «Промаренда». Производители смогут арендовать готовые помещения по ставке один рубль за квадратный метр.
При размещении в помещениях частных индустриальных парков региона производители смогут возместить 50% стоимости аренды. Условие получения поддержки – инвестиции в запуск предприятия от 100 млн рублей.
В январе будущего года в Подмосковье запустят программу поддержки проектов строительства заводов по выпуску промышленных роботов. Инвесторы смогут погасить часть суммы банковского кредита или собственных затрат на строительство. В рамках программы можно будет возместить до 20% затрат, но не более 500 млн рублей.
По словам Зиновьевой, региональные меры дополнят федеральные программы поддержки и позволят ускорить темпы роботизации промышленности Подмосковья.