Подмосковье заняло первое место в России по числу промышленных роботов

18 сентября 2025, 19:26

оригинал Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Московская область заняла первое место в России по количеству роботов, внедряемых на промышленных предприятиях. Об этом на пленарном заседании Второго международного технологического конгресса рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.







«Более 9% промышленных роботов в России работает в Подмосковье. По информации Росстата, в прошлом году предприятия Московской области использовали в работе свыше 1,9 тыс. промышленных роботов. Сегодня подмосковная промышленность лидирует по уровню роботизации. Для стимулирования этих процессов в регионе целевые программы поддержки, которые введут в ближайшее время», – пояснила Зиновьева.