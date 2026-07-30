Число подмосковных управляющих организаций в «красной зоне» за год упало на 14%

30 июля 2026, 20:40

оригинал Фото: пресс-служба Минчистоты Московской области

Составлен рейтинг управляющих организаций Подмосковья за второй квартал 2026 года. В список вошли 808 муниципальных и частных УО, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.





Система оценки включает семь показателей: организацию работы в ЕДС, отсутствие просроченной задолженности за ресурсы, полноту размещения информации в ГИС ЖКХ, наличие аварийно-диспетчерской службы, общедомовых приборов учёта, обращений по поводу содержания контейнерных площадок и предписаний органа государственного жилищного надзора.



Количество управляющих организаций в «красной зоне» сократилось за год на 14% – с 202 до 174. Число эталонных УО в «зелёной зоне» выросло на 29% и достигло 356. Количество организаций в жёлтой зоне уменьшилось на 16% – до 278. Основная часть управляющих организаций вышла из «красной зоны» за счёт снижения долгов за ресурсы и количества обращений граждан.

«60% оценки УО складывается из трёх ключевых показателей: как организация работает с обращениями жителей в ЕДС, есть ли у неё просроченные долги перед ресурсоснабжающими организациями и сколько обращений поступает на содержание контейнерных площадок. С 2024 года «красная зона» сократилась на 134 организации, то есть 44%», – отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко.