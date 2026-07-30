«ПСК Фарма» вложила 133 миллиона рублей в модернизацию производства лиофилизатов
Компания «ПСК Фарма» провела масштабную реконструкцию линии по производству лиофилизатов в цехе стерильных жидких форм. Инвестиции в проект составили 133 миллиона рублей, рассказали в пресс-службе Мининвеста Московской области.
Работы прошли в рамках модернизации первой очереди производственного комплекса на территории особой экономической зоны «Дубна».
«Проект дал ощутимый технологический эффект. На площадке появились новая лиофильная установка, благодаря которой выпуск препаратов вырос до 17 000 флаконов, автоматический загрузчик и единая система управления производством. Модернизация оборудования позволила увеличить суточную мощность цеха до 25 500 флаконов лиофилизатов», – рассказала зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.«ПСК Фарма» выпускает лиофилизированные препараты для лечения инфекционных, гастроэнтерологических заболеваний, болезней печени, а также антибактериальные средства. Свыше 60% продукции компании в этой форме входят в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
Лиофилизация – один из самых востребованных способов производства стерильных препаратов, позволяющий увеличить срок их хранения. Фото: «ПСК Фарма»