Подмосковный Минздрав запустил ИИ-аналитику работы медучреждений
Минздрав Московской области приступил к пилотированию цифрового сервиса на основе искусственного интеллекта, который позволит в режиме реального времени анализировать работу медицинских организаций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Сейчас система каждый день обрабатывает обезличенные данные о посещениях поликлиник, а затем начнёт анализировать ещё и информацию о лечении пациентов в стационарах.
«Мы последовательно внедряем в систему здравоохранения Подмосковья технологии искусственного интеллекта. Новый ИИ-аналитик позволяет за считанные минуты получать информацию, для подготовки которой раньше нужны были десятки ежедневных и еженедельных отчётов. Это помогает оперативно выявлять изменения в работе медицинских организаций, вовремя реагировать на рост нагрузки и принимать управленческие решения по повышению доступности и качества медицинской помощи», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.С помощью нового сервиса можно определить, в каких поликлиниках и у каких специалистов растёт нагрузка, выявить увеличение времени ожидания приёма, проанализировать структуру обращений пациентов и прохождение диспансеризации. Кроме того, система может обнаруживать нестандартные изменения, – например, взлёт числа обращений с определёнными заболеваниями.
Пока сервис в пилотном режиме используется на уровне министерства. Осенью планируется предоставить к нему доступ медицинским организациям региона.