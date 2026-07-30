Подмосковный Минздрав запустил ИИ-аналитику работы медучреждений

30 июля 2026, 20:03

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Минздрав Московской области приступил к пилотированию цифрового сервиса на основе искусственного интеллекта, который позволит в режиме реального времени анализировать работу медицинских организаций. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.





Сейчас система каждый день обрабатывает обезличенные данные о посещениях поликлиник, а затем начнёт анализировать ещё и информацию о лечении пациентов в стационарах.

«Мы последовательно внедряем в систему здравоохранения Подмосковья технологии искусственного интеллекта. Новый ИИ-аналитик позволяет за считанные минуты получать информацию, для подготовки которой раньше нужны были десятки ежедневных и еженедельных отчётов. Это помогает оперативно выявлять изменения в работе медицинских организаций, вовремя реагировать на рост нагрузки и принимать управленческие решения по повышению доступности и качества медицинской помощи», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.