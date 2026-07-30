Подмосковные спасатели нашли в лесу пенсионера на костылях, запутавшегося в проволоке

30 июля 2026, 19:17

оригинал Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Работники Мособлпожспаса вместе с сотрудниками полиции вывели из леса заблудившегося пожилого мужчину на костылях. Инцидент произошёл недалеко от Балашихи, сообщили в пресс-службе ведомства.





Поздно вечером в единую службу экстренной помощи «Система-112» позвонила обеспокоенная женщина. Её отец 1942 года рождения, передвигавшийся на костылях, отправился на свой огород возле леса и в назначенное время домой не вернулся.

«Спасатели и полицейские быстро приехали по указанному адресу и приступили к поискам. У пожилого мужчины был с собой телефон, но на звонки он не отвечал. Участники группы стали прочёсывать чащу и подавать звуковые сигналы с помощью спецтехники. Путь на огород пролегает рядом с торфяным озером, и спасатели решили проверить прилегающие лесные тропинки. Через полтора часа поисков пенсионера нашли. Он лежал на траве, запутавшись в проволоке», – рассказал начальник противопожарно-спасательной службы-337 Александр Шманев.