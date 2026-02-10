Число погибших на подмосковных железнодорожных переходах сократилось на 40%

10 февраля 2026, 16:54

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Шесть случаев гибели людей на железнодорожных пешеходных переходах зафиксировали с начала года. Это на 40% меньше аналогичного периода 2025-го, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





При этом показатели гибели на железных дорогах остаются высокими. С начала года произошло 24 несчастных случая, в том числе 11 происшествий на несанкционированных переходах и семь – на станциях.



«Среди самых эффективных мер отмечу установку камер видеонаблюдения, монтаж специальных ограждений типа «змейка» и размещение информационных щитов перед переходами. Помимо этого, регулярно проводятся профилактические рейды и дежурства на железнодорожных станциях и на переходах», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.