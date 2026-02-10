В Подольске отремонтируют более 30 км муниципальных дорог

10 февраля 2026, 09:09

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

39 муниципальных дорог общей протяжённостью 33 километра отремонтируют в городском округе Подольск в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





При этом более 14 километров дорог из запланированных ведут к участкам многодетных семей, сказал глава округа Григорий Артамонов.



