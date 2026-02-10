В Подольске отремонтируют более 30 км муниципальных дорог
39 муниципальных дорог общей протяжённостью 33 километра отремонтируют в городском округе Подольск в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
При этом более 14 километров дорог из запланированных ведут к участкам многодетных семей, сказал глава округа Григорий Артамонов.
Он добавил, что ремонтные работы начнутся а апреле, а завершить их должны до 1 августа.«Вся сметная документация уже согласована с областным Минтрансам. Сейчас проводим необходимые процедуры по размещению конкурсной документации и публикации торгов для подрядчиков», — уточнил Артамонов.
Кроме того, округ получит региональную субсидию на устройство ливневой канализации вдоль автодороги по улице Подольских Курсантов.