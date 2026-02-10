Достижения.рф

В Подольске отремонтируют более 30 км муниципальных дорог

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

39 муниципальных дорог общей протяжённостью 33 километра отремонтируют в городском округе Подольск в текущем году. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.



При этом более 14 километров дорог из запланированных ведут к участкам многодетных семей, сказал глава округа Григорий Артамонов.

«Вся сметная документация уже согласована с областным Минтрансам. Сейчас проводим необходимые процедуры по размещению конкурсной документации и публикации торгов для подрядчиков», — уточнил Артамонов.
Он добавил, что ремонтные работы начнутся а апреле, а завершить их должны до 1 августа.

Кроме того, округ получит региональную субсидию на устройство ливневой канализации вдоль автодороги по улице Подольских Курсантов.
Лев Каштанов

