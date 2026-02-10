Столкновения и наезды: Минтранс Подмосковья подвёл «аварийные» итоги года
За 2025 год в Московской области произошло 3 756 ДТП с пострадавшими — на пять процентов меньше, чем годом ранее. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Сократилось также число пострадавших в авариях: в 2025 году их было 4 057 человек, что на девять процентов меньше показателей 2024 года. При этом число погибших выросло на восемь процентов и составило 699.
«В начале прошлого года из-за бесснежного января произошёл резкий скачок аварийности: интенсивность и скорость транспортных потоков соответствовали весенним показателям. Весной резкий рост жертв ДТП удалось остановить с помощью проведения оперативных мероприятий», — сказал глава областного Минтранса Марат Сибатулин.Самыми частыми видами ДТП в Подмосковье стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов. На них приходится 42% и 31% от всех типов дорожных аварий соответственно.
В 85% ДТП за рулём были мужчины. Самым аварийным периодом стало лето, а самым аварийным днём — 24 мая, когда в области произошло 27 дорожных происшествий.