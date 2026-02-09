В Подмосковье в январе зафиксировали 22 500 фактов использования телефона за рулём

09 февраля 2026, 16:48

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Комплексы фотовидеофиксации выявили в январе в Московской области более 22 500 фактов использования водителями за рулём мобильных телефонов. Такой статистикой поделились в пресс-службе Минтранса Подмосковья.





Профилактика нарушений правил дорожного движения – часть комплекса работ для повышения безопасности на дорогах региона по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».





«Фиксировать использование телефона за рулём камеры в регионе начали весной прошлого года. Число комплексов, распознающих этот тип нарушений, превысило 300. По итогам прошлого года зафиксировано более 27 700 случаев использования водителями телефонов. На декабрь пришлось 11 400 нарушений», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.