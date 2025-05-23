Число погибших в аварии с автобусом в Подмосковье увеличилось до двух

Фото: пресс-служба Прокуратуры МО
По факту гибели женщины и ребёнка в результате ДТП на 68-м км трассы М12 «Восток» возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.
«Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших травмирование пассажиров, а также гибель женщины и ребёнка в ДТП», – говорится в сообщении.В пресс-службе областной прокуратуры добавили, что ведомство контролирует установление всех обстоятельств массовой аварии в Богородском городском округ Подмосковья.
«Около 20:00 на 64-м км автодороги М-12 столкнулись несколько легковых автомобилей. По предварительным данным, в результате ДТП погибли женщина и ребёнок, ещё 10 человек пострадали», – говорится в сообщении.Ногинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств аварии, а также ход и результаты проводимой процессуальной проверки.
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