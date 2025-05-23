В Котельниках горит промзона — видео

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Очевидцы засняли сильный пожар в районе Силикат в подмосковных Котельниках, соответствующее видео есть в распоряжении телеграм-канала SHOT.
По данным канала, горит здание, расположенное в промзоне.
На месте работают экстренные службы. Информации о том, есть ли пострадавшие, пока нет, обстоятельства происшествия уточняются.
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Анастасия Чубина