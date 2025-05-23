Под Ногинском в крупное ДТП попал микроавтобус с детьми

Фото: пресс-служба ГАИ МО
Перевозивший детей микроавтобус попал в ДТП и перевернулся на трассе М-12 в Подмосковье. Об этом сообщает ТГ-канал Baza.
«По предварительным данным, автобус столкнулся с двумя легковушками. По словам очевидцев, несколько человек получили травмы, среди них есть дети. На месте аварии работают оперативные службы. Туда следуют несколько автомобилей скорой помощи, направлен вертолёт. На трассе образовалась огромная пробка», – говорится в сообщении.В пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции подтвердили информацию о ДТП и отметили, что устанавливают его обстоятельства.
«На 68-м километре трассы М-12 в городском округе Ногинск зафиксировано дорожно-транспортное происшествие. По предварительной информации, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Число пострадавших уточняется», – отметили в ГАИ.Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Между тем, как сообщили РИА Новости в экстренных службах, в аварии погиб ребёнок, ещё шесть человек пострадали. Официально эти данные пока не подтверждены.
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