Один человек погиб, 11 пострадали в аварии с микроавтобусом под Ногинском

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Один человек погиб и ещё 11 пострадали в результате ДТП с микроавтобусом в Подмосковье. Среди пострадавших – трое детей, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
«На месте работают девять бригад скорой помощи и три бригады территориального центра медицины катастроф. Задействован вертолёт санитарной авиации. Специалисты оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь. Проводится эвакуация пострадавших в стационары, подведомственные Минздраву Московской области», – рассказали в ведомстве Агентству городских новостей «Москва».Ранее в пресс-службе подмосковной Госавтоинспекции информировали, что ДТП случилось на 68-м километре трассы М-12 в городском округе Ногинск. По предварительным данным, произошло попутное столкновение микроавтобуса и двух легковых автомобилей. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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