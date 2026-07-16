Число получающих выплаты на аренду жилья медиков Подмосковья выросло до 17 тысяч
Около 17 тысяч медиков, работающих в Московской области, получают ежемесячные выплаты на аренду жилья. Об этом рассказал спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов, подводя итоги работы депутатов седьмого созыва, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Такие выплаты являются частью масштабной работы по усилению кадрового состава подмосковной системы здравоохранения.
«Компенсацию за аренду жилья выплачивают с 2022 года. Тогда количество получателей составляло 8 200 человек, а сегодняшний день их уже почти 17 тысяч. Решение жилищного вопроса — действенный способ привлечения новых кадров. Помимо выплат на аренду у нас успешно работает программа «Социальная ипотека». Кроме того, медикам бесплатно предоставляют земельные участки. И это даёт результаты: если 2021 году в Подмосковье работали 25,1 тысячи врачей, в 2026 году — уже более 27 тысяч», — отметил Брынцалов.Он добавил, что активно развивается и медицинская инфраструктура: за пять лет в регионе построили более 50 объектов здравоохранения, включая поликлиники, больницы, ФАПы и пр.