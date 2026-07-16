Во дворах Подмосковья увеличили число ИИ-камер для борьбы с парковкой на газонах
Свыше 1 100 камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион» подключили к ИИ-программе выявления парковки на газонах во дворах Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингоусправления региона.
Как отметила глава министерства Надежда Куртяник, общее число камер, задействованных в этой работе, увеличилось за последнее время в три раза.
«Наша задача — сформировать культуру бережного отношения к общественным пространствам, чтобы зелёные зоны оставались ухоженными, поэтому мы продолжаем развивать ИИ-контроль парковки на газонах. Он не только помогает наказывать нарушителей, но и сокращает число повторных нарушений», — подчеркнула Куртяник.Бороться с запаркованностью газонов с помощью нейросети, интегрированной в камеры видеонаблюдения, в Московской области начали в 2025 году. ИИ фиксирует нарушение, считывает номер автомобиля и отправляет информацию на проверку. Если она подтверждается, владелец машины получает штраф.