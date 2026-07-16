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На строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» завершают отделку помещений

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят в жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.



Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.

«Сейчас в здании завершают отделку помещений. Продолжается поставка оборудования. Кроме того, ведётся благоустройство прилегающей зоны: там уже забетонировали площадки, на которых установят спортивные и игровые элементы», — говорится в сообщении.
Площадь трёхэтажной школы составляет 12 400 квадратных метров. В здании размещаются 48 кабинетов, актовый зал, два спортивных зала — один для младшеклассников и один для учеников средних и старших классов, а также библиотека, пищеблок и пр.
Лев Каштанов

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