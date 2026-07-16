На строительстве школы в ЖК «Резиденция Сколково» завершают отделку помещений

16 июля 2026, 09:16

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Школу, рассчитанную на 750 учеников, строят в жилом комплексе «Резиденция Сколково» в Одинцовском округе. В настоящее время работы близятся к завершению. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Строительство ведётся за счёт девелопера в рамках договора о комплексном развитии территории.





«Сейчас в здании завершают отделку помещений. Продолжается поставка оборудования. Кроме того, ведётся благоустройство прилегающей зоны: там уже забетонировали площадки, на которых установят спортивные и игровые элементы», — говорится в сообщении.