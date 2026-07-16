Расписание электричек Казанского направления и МЦД-3 изменится 18-19 июля

16 июля 2026, 11:02

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

График движения пригородных поездов, курсирующих на Казанском направлении и МЦД-3, изменится в ближайшие выходные — 18 и 19 июля — из-за строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на Центральную пригородную пассажирскую компанию (ЦППК).





Интервалы движения на Казанском направлении частично увеличатся до 15 минут.





«Некоторые поезда «Иволга», следующие со стороны Ипподрома, отправятся не на МЦД-3, а от/до Казанского вокзала, а часть составов — до станции Митьково», — отмечается в сообщении.