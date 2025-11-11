Достижения.рф

Число пользователей мобильного приложения Мособлгаза достигло миллиона жителей

оригинал Фото: пресс-служба Мособлгаза

Жители Московской области оплачивают газ, передают показания приборов учёта и заказывают услуги в мобильном приложении «Мособлгаз». Цифровой платформой уже пользуются около миллиона человек, сообщили в пресс-службе ведомства.



57% из них используют операционную систему Android, 43% – IOS. В приложении доступно 28 услуг и сервисов. Самые популярные – подача заявки на подключение газа, ремонт и замена газового оборудования, поверка приборов учёта и оплата газоснабжения. Пользователи могут одновременно управлять несколькими лицевыми счетами.

В Мособлгазе подчеркнули, что сервис развивается с учётом потребностей клиентов, расширяет функционал. Уже сейчас все документы можно подписать в онлайн-режиме благодаря интеграции мобильного приложения с региональным порталом госуслуг.

Цифровая платформа доступна для бесплатного скачивания в AppStore и RuStore.

В ведомстве напомнили, что услуги Мособлгаза можно заказать онлайн также через веб-версию Личного кабинета клиента.

Лора Луганская

