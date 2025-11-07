Социальная газификация с начала года охватила в Подмосковье 40 000 домов

07 ноября 2025, 20:04

оригинал Фото: пресс-служба Минэнерго МО

Мособлгаз с начала 2025 года подключил 40 000 домовладений по президентскому проекту «Социальная газификация». Для этого построили более 750 километров газораспределительных сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.





Подмосковье – регион-лидер по реализации программы.

«Задача регионального министерства – не просто подвести газ, но и сделать оформление документов и сами работы максимально удобными для жителей. До конца года будут газифицированы 48 000 жителей Подмосковья. Сейчас догазификацию ведут в 75 населённых пунктах разных округов Московской области. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для максимального числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.