Социальная газификация с начала года охватила в Подмосковье 40 000 домов
Мособлгаз с начала 2025 года подключил 40 000 домовладений по президентскому проекту «Социальная газификация». Для этого построили более 750 километров газораспределительных сетей, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Московской области.
Подмосковье – регион-лидер по реализации программы.
«Задача регионального министерства – не просто подвести газ, но и сделать оформление документов и сами работы максимально удобными для жителей. До конца года будут газифицированы 48 000 жителей Подмосковья. Сейчас догазификацию ведут в 75 населённых пунктах разных округов Московской области. Мы стремимся обеспечить доступ к голубому топливу для максимального числа наших жителей. Природный газ – самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», – отметил министр энергетики региона Сергей Воропанов.
В ведомстве напомнили, что программу социальной газификации реализуют в 3105 населённых пунктах Подмосковья. Их жители могут подвести топливо до границ участков бесплатно. При этом дом должен быть зарегистрирован. Подать заявку для присвоения адреса удобнее онлайн – через Росреестр. Можно также обратиться в любой МФЦ.
Чтобы присоединиться к президентскому проекту, следует оформить заявку через интерактивную карту газификации.