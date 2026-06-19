В Подмосковье обновили разметку на 1,1 тыс. пешеходных переходов

19 июня 2026, 12:19

оригинал Фото: istockphoto.com/eugenesergeev

Разметку на более чем 1 100 пешеходных переходах восстановили специалисты Мосавтодора в Московской области с начала летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Работы проводятся в рамках комплекса по летнему содержанию дорог.





«Дорожники обновили уже свыше 1 100 пешеходных переходов и 3 100 километров линейной разметки. Приоритетными являются дороги в населённых пунктах», — говорится в сообщении.