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В Подмосковье обновили разметку на 1,1 тыс. пешеходных переходов

оригинал Фото: istockphoto.com/eugenesergeev

Разметку на более чем 1 100 пешеходных переходах восстановили специалисты Мосавтодора в Московской области с начала летнего сезона. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.



Работы проводятся в рамках комплекса по летнему содержанию дорог.

«Дорожники обновили уже свыше 1 100 пешеходных переходов и 3 100 километров линейной разметки. Приоритетными являются дороги в населённых пунктах», — говорится в сообщении.
Всего до конца тёплого сезона в регионе должны восстановить разметку 5 200 переходов и 13 000 километров линейной разметки.

В летнее содержание дорог входят также окашивание обочин, мойка и ремонт дорожных знаков и автобусных остановок, уборка смёта и мусора.
Лев Каштанов

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