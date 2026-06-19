Предупреждение о беспилотниках в Подмосковье рассылает приложение «112 МО»
Предупреждения о беспилотной опасности поступают жителям Московской области через мобильное приложение «112 МО».
Приложение разработано для оперативного взаимодействия граждан с оперативными службами.
«С помощью приложения можно сообщить о происшествии, отследить путь скорой, найти на карте необходимые организации и пр.», — говорится в сообщении.В приложении также есть опция мгновенной передаче сообщений о замеченных дронах. Для этого пользователю достаточно нажать на кнопку «Вижу БПЛА», расположенную на главном экране. В открывшейся форме нужно указать местоположение и направление полета дрона, а также описать его или приложить фотографию. Это информация сразу попадает к службам экстренного реагирования.